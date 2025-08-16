Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"

L'attaccante belga del Napoli dovrà restare ai box a causa di un guaio al quadricipite durante l'amichevole di pochi giorni fa

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il bomber belga del Napoli Romelu Lukaku starà fermo un mese dopo l'infortunio al quadricipite che gli è capitato durante l'amichevole con l'Olympiakos e di conseguenza l'attaccante dovrà saltare le prime gare del campionato con Lucca che diventerà il titolare degli azzurri e probabilmente l'ex Inter e Chelsea tornerà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Firenze contro la squadra di Pioli per la prima al Franchi della stagione a causa dei lavori.

Al momento non ci sono certezze sul ritorno del belga visto che ancora dovrà sottoporsi agli accertamenti approfonditi del caso, ma il ritorno dopo la sosta per le nazionali è l'ipotesi più gettonata per lui con il big match con la Fiorentina sullo sfondo.