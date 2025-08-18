Tegola per Conte, infortunio grave per Lukaku: starà fuori almeno 3 mesi. Salta la Fiorentina

Brutte notizie in casa Napoli, Romelu Lukaku ha riportato una lesione del retto femorale e dovrà stare fuori almeno 3 mesi

Brutta notizia in casa Napoli: Romelu Lukaku sarà costretto a un lungo stop. L’attaccante belga si è fermato durante l’amichevole contro l’Olympiacos e gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno confermato i timori dello staff medico azzurro.

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Lo stop stimato è di almeno tre mesi: un’assenza pesantissima per il Napoli, che dovrà fare a meno del suo centravanti titolare almeno fino a dicembre. Lukaku salterà dunque l’inizio di campionato, compresa la sfida di cartello contro la Fiorentina in programma al Franchi il 18 settembre.