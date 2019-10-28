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Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola

Questa la moviola del Corriere dello Sport su Fiorentina-Lazio:"È falloso l’intervento di Lukaku su Sottil, da lì riparte l’azione del gol di Immobile dell’1-2. Corretto annullare il gol di Immobile (...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 12:30
Corriere dello Sport conferma, è falloso l'intervento di Lukaku su Sottil, gol Lazio da annullare. La moviola -
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Questa la moviola del Corriere dello Sport su Fiorentina-Lazio:

"È falloso l’intervento di Lukaku su Sottil, da lì riparte l’azione del gol di Immobile dell’1-2. Corretto annullare il gol di Immobile (fuorigioco), in gioco invece Correa (ce lo teneva Pezzella), non c’è penalty su Ribery (leggera trattenuta all’altezza del collo, caduta da simulazione). Indiscutibile il rigore: “parata” di Ranieri sul tiro di Luis Alberto, secondo giallo pulito. A fine gara, Ribery spinge due volte l’assistente Passeri: rischia una lunga squalifica."

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