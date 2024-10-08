Sentite El Pampa Sosa: "Beltran più forte di Lukaku. Gli serve tempo, ma ottimo acquisto della Fiorentina"

Durante il suo intervento a TvPlay, El Pampa Sosa, ha così parlato di Lucas Beltran, centravanti della Fiorentina, che sta trovando poco spazio nello scacchiere di Raffaele Palladino: "Per me è più fo...

Durante il suo intervento a TvPlay, El Pampa Sosa, ha così parlato di Lucas Beltran, centravanti della Fiorentina, che sta trovando poco spazio nello scacchiere di Raffaele Palladino: "Per me è più forte Beltran di Lukaku. L’argentino è più giovane, attacca bene il primo palo e non essendo molto alto nè avendo le doti fisiche di Lukaku sa tenere bene palla e far salire la squadra, una caratteristica che mi ha colpito molto. Bisogna dargli molto tempo, non due-tre partite, ma penso sia un ottimo acquisto fatto dalla Fiorentina”.

NZOLA FELICE A LENS

https://www.labaroviola.com/nzola-felice-a-lens-ho-ritrovato-la-gioia-qui-sono-me-stesso-e-ognuno-vuole-il-meglio-per-il-compagno-di-squadra/271513/