Nzola felice a Lens: "Ho ritrovato la gioia. Qui ognuno vuole il meglio per il compagno di squadra"

Durante l'intervista concessa a L'Equipe, il centravanti del Lens in prestito dalla Fiorentina, M'Bala Nzola, ha così parlato del suo inizio di avventura in Francia: "A Lens ho ritrovato la gioia. Qui...

Durante l'intervista concessa a L'Equipe, il centravanti del Lens in prestito dalla Fiorentina, M'Bala Nzola, ha così parlato del suo inizio di avventura in Francia: "A Lens ho ritrovato la gioia. Qui sono me stesso. Mi piace confrontarmi e scherzare con i miei compagni. Mi avevano parlato del concetto di famiglia venendo qui. Volevo capire cosa volevano dire con i miei occhi. Più tempo sto qua e più lo capisco. Tutti lavorano insieme, tutti si aiutano a vicenda, tutti si stimolano a vicenda. Qui ognuno vuole il meglio per i propri compagni e per la squadra".

MANDRAGORA A LAVORO PER RECUPERARE

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