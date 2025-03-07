Amoruso: "Comuzzo al Napoli rimandato all'estate, con Buongiorno coppia perfetta"

Secondo l'ex difensore della Fiorentina, i partenopei torneranno alla carica a Giugno per portare il talento viola in azzurro

L'ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in vista della sfida di domenica prossima tra Fiorentina e Napoli, una gara che si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, seppur per motivi diversi. “Mi aspetto una partita aperta – ha dichiarato Amoruso – entrambe le squadre sono in cerca di un punto di svolta. Il Napoli è in piena lotta per lo Scudetto, ma manca da cinque partite un risultato pieno, quindi cercheranno di fare la voce grossa.”

Parlando di mercato, Amoruso ha poi rivelato qualche retroscena su un possibile trasferimento di Comuzzo: "Cosa c'è stato di vero con Comuzzo? Semplicemente un rimandare tutto alla prossima estate. Per la Fiorentina rinunciare a uno come lui a gennaio sarebbe stato ancora più complicato. Ha una grande voglia di crescere e, ad oggi, ci sono pochi giocatori come lui. Come si inserirebbe a Napoli? Con Buongiorno, il tifoso azzurro potrebbe stare tranquillo a lungo. Insieme si completerebbero alla perfezione. Non ho dubbi che il club ci riproverà, così come altre società straniere."

Infine, Amoruso ha parlato di Lukaku e Kean, confrontandoli con la sua esperienza in campo: “Mi sarebbe piaciuto marcare entrambi. Sono un presuntuoso, quindi dico che ho affrontato di peggio in carriera, con tutto il rispetto per entrambi. Però sono una minaccia, coinvolgono i compagni e sanno come segnare.”