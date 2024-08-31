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Napoli in rimonta con il primo squillo di Lukaku, Leao dalla panchina salva Fonseca

Un Parma splendido viene rimontato dalla panchina grandi firme di Conte, all'Olimpico Leao si conferma croce e delizia del Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2024 23:21
Napoli in rimonta con il primo squillo di Lukaku, Leao dalla panchina salva Fonseca -
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Il Napoli rimonta il Parma e vince per 2-1 nei minuti finali di recupero grazie alle reti di Lukaku e Anguissa: i ducali erano andati in vantaggio con Bonny su rigore per poi restare in 10 per il rosso estratto al portiere Suzuki.

Bel pari allo stadio Olimpico per 2-2 tra Lazio e Milan: rossoneri avanti nel primo tempo con Pavlovic ma nella ripresa sale in cattedra la Lazio di Baroni, prima con Castellanos e poi con Dia. Al 72° arriva il pari di Leao appena entrato su assist di Abraham.

In classifica, il Napoli aggancia momentaneamente la Juventus a 6 punti, mentre la Lazio sale a quota 4 insieme al Parma. Secondo punto stagionale del Milan che sale in 14esima posizione.

Lo riporta tuttosport.com

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