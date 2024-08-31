Benedetto Ferrara: "Possiamo dire di avere portiere e centravanti, l'Europa resta un obiettivo"
Per il giornalista e tifoso viola la società viola pur dovendo ricostruire la squadra quasi per intero ha mantenuto alta la competitività
Il giornalista sportivo ed opinionista Benedetto Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana sul mercato della Fiorentina:
"E' stato un mercato difficile, andava rifatta una squadra quasi dalle fondamenta. Sono stati fatti investimenti interessanti con Colpani e Kean. Sull'attaccante è stato fatto un investimento mirato con una sua logica, è un giocatore nel quale poter credere. Possiamo dire di avere un portiere e un centravanti, l'Europa è un obiettivo".
"Non so se la squadra sia più forte dell'anno scorso, sicuramente all'inizio Palladino pagherà il fatto di avere a disposizione un gruppo di giocatori del tutto nuovo".
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