Comuzzo ed una maturità da veterano, a Torino ha annullato Vlahovic. Ora anche Lukaku?

Contro il Napoli ad attenderlo un altro esame

Pietro Comuzzo ha vissuto una serata da incorniciare all'Allianz Stadium, dimostrando una maturità da veterano nonostante i suoi soli 19 anni. Con una prestazione impeccabile, il giovane difensore ha neutralizzato Dusan Vlahovic, impedendogli di segnare contro la sua ex squadra. Anche nei rari momenti in cui il serbo è riuscito a liberarsi, è stato De Gea a sventare la minaccia. Comuzzo si è distinto come il giocatore più dinamico della Fiorentina, percorrendo 10,1 km e gestendo 61 palloni, secondo solo a Dodo.

Questa prestazione si aggiunge a una serie di partite in cui ha già fermato bomber di alto livello come Zaccagni, Abraham, Morata e Dovbyk, grazie alla sua capacità di anticipo e al suo instancabile pressing.Pietro Comuzzo ha vissuto una serata da incorniciare all'Allianz Stadium, dimostrando una maturità da veterano nonostante i suoi soli 19 anni. Con una prestazione impeccabile, il giovane difensore ha neutralizzato Dusan Vlahovic, impedendogli di segnare contro la sua ex squadra. Anche nei rari momenti in cui il serbo è riuscito a liberarsi, è stato De Gea a sventare la minaccia. Comuzzo si è distinto come il giocatore più dinamico della Fiorentina, percorrendo 10,1 km e gestendo 61 palloni, secondo solo a Dodo.

Questa prestazione si aggiunge a una serie di partite in cui ha già fermato bomber di alto livello come Zaccagni, Abraham, Morata e Dovbyk, grazie alla sua capacità di anticipo e al suo instancabile pressing. Pietro Comuzzo ha vissuto una serata da incorniciare all'Allianz Stadium, dimostrando una maturità da veterano nonostante i suoi soli 19 anni.

Con una prestazione impeccabile, il giovane difensore ha neutralizzato Dusan Vlahovic, impedendogli di segnare contro la sua ex squadra. Anche nei rari momenti in cui il serbo è riuscito a liberarsi, è stato De Gea a sventare la minaccia. Comuzzo si è distinto come il giocatore più dinamico della Fiorentina, percorrendo 10,1 km e gestendo 61 palloni, secondo solo a Dodo.

Questa prestazione si aggiunge a una serie di partite in cui ha già fermato bomber di alto livello come Zaccagni, Abraham, Morata e Dovbyk, grazie alla sua capacità di anticipo e al suo instancabile pressing.

Tuttavia, il percorso di Comuzzo è tutt'altro che concluso: il prossimo esame sarà contro Romelu Lukaku, uno degli attaccanti più difficili da affrontare in Serie A. Una sfida che metterà nuovamente alla prova le qualità e la personalità del giovane "mastino di San Daniele”. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-prade-manna-incontro-a-firenze-per-folorunsho-napoli-disposto-a-rivedere-il-prezzo/282844/