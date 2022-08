Frey consiglia sul Fantacalcio: “Vlahovic meglio di Lukaku e Immobile. Biraghi costa, Jovic mi stuzzica”

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Sebastien Frey ha dato alcuni consigli relativi al Fantacalcio in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. L’ex portiere della Fiorentina ha spiegato:

“Bremer non deluderà alla Juve, è prontissimo per una grande e assicura anche qualche gol. Assicuratevi almeno un terzino di spinta, che può finalizzare l’azione o servire l’assist. Dimarco può essere un affare, Biraghi è un bel profilo ma costa (in termini di fantacrediti). Da Igor della Fiorentina mi aspetto buone cose soprattutto se restasse Milenkovic”.

Infine, sull’attacco: “Se ci siamo tenuti il budget per un top player, io consiglio Vlahovic più di Immobile e Lukaku. Il serbo è un animale da gol e sarà lui il terminale di tutte le azioni della Juve. Calcia i rigori e una big ne può avere tanti in 38 partite. Scendiamo di prezzo: Jovic mi stuzzica parecchio”.

