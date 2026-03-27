Scontro Napoli-Lukaku: se non rientra entro martedì sarà escluso dalla rosa fino al termine della stagione

Si accende improvvisamente un caso diplomatico in casa Napoli, e il protagonista è Romelu Lukaku.

Quello che doveva essere un periodo di recupero programmato per ritrovare la forma migliore si è trasformato in una frattura che rischia di compromettere il finale di stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la tensione è scoppiata a seguito della decisione dell’attaccante di non rientrare immediatamente a Castel Volturno. Lukaku, che di comune accordo aveva saltato la tournée della nazionale belga negli USA per amichevoli contro Stati Uniti e Messico a causa di una condizione fisica non ancora ottimale, ha scelto di rimanere in Belgio.

L’obiettivo del giocatore sarebbe quello di lavorare con un’équipe di sua fiducia per accelerare il recupero.

La reazione della società partenopea non si è fatta attendere ed è di totale irritazione. Il club sostiene che gli Lukaku sarebbe dovuto tornare subito a Napoli per continuare il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico azzurro.

Il Napoli è così pronto a passare alle maniere forti. Come riferito da Sky Sport, la mancanza rispetto porterà quasi certamente a una pesante multa.

Ma c’è di più: se il calciatore non farà ritorno in Campania entro martedì, la società potrebbe seriamente valutare una decisione drastica: mettere Lukaku fuori rosa fino al termine della stagione.