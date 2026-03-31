A Napoli scoppia il caso Lukaku: l’attaccante è rimasto in Belgio e verrà messo fuori rosa

Romelu Lukaku ha deciso di restare ancora in Belgio. Nonostante fosse atteso entro oggi alla ripresa degli allenamenti, per preparare la sfida contro il Milan. Il giocatore non farà ritorno a Castel Volturno e dovrebbe essere messo fuori rosa dal club. L’attaccante – dopo il forfait con la sua nazionale – aveva deciso di trattenersi nel suo paese per curare l’infiammazione all’anca. I tempi di recupero – secondo chi segue la sua riabilitazione in Belgio e quanto riferito da Lukaku – sarebbero di 10 giorni.

Il messaggio di lunedì su Instagram

“Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio”. Lo scrive Sky Sport