Romelu Lukaku vuole convincere Inzaghi a schierarlo per il match contro la Fiorentina

Anche nella sconfitta di ieri di Napoli, Romelu Lukaku si è confermato l’uomo più in forma dell’Inter. È stato lui a trascinare la squadra segnando il gol del momentaneo pareggio nonostante l’inferiorità numerica e, anche se il gol è risultato poi inutile, il belga spera di aver convinto Inzaghi a puntare su di lui nelle due finali che i nerazzurri giocheranno mercoledì 24 maggio e sabato 10 giugno, rispettivamente contro Fiorentina e Manchester City.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, è però Edin Dzeko l’uomo designato per accompagnare Lautaro nelle partite di gala, quelle da non fallire, e i piani a breve termine dovrebbero rimanere dunque gli stessi.

Ma i segnali che Big Rom sta mandando al suo allenatore sono significativi: 6 gol nelle ultime sei di campionato, conditi da tre assist, e una condizione fisica quasi degna della “macchina” che fu. Difficile che Inzaghi cambi idea, ma Lukaku c’è e proverà a convincerlo in ogni modo. Lo scrive tuttomercatoweb.com

