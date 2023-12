Pulgar: “Potevo andare al Flamengo prima del 2022, ma la Fiorentina non ha voluto lasciarmi andare”

Il centrocampista del Flamengo ex Fiorentina Erick Pulgar ha parlato a ESPN del suo passato e del suo passaggio dai viola al club brasiliano dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray. Queste le sue parole: “Già prima del trasferimento nel 2022 c’era l’opportunità di andare al Flamengo per me, ma in quel momento la Fiorentina non voleva lasciarmi partire. Poi ho avuto un momento molto difficile a causa degli infortuni e ho finito per perdere molto spazio. Poi abbiamo avuto altre offerte dall’Europa e da altri club, ma quando il mio agente ha parlato del Flamengo, Vidal era già qui e lui è stato importante per la mia scelta. Abbiamo sempre parlato, perché giochiamo insieme a uno sparatutto chiamato ‘Call Of Duty’. Mi ha parlato molto bene dell’atmosfera di Rio de Janeiro e che il gruppo di giocatori del Flamengo era molto buono. È stata la decisione migliore che abbia mai preso nella mia carriera”.