CorSport, Terzic potrebbe liberare lo slot per Dodò. Fiorentina sonda mercato in Germania

Non c’è solo Erick Pulgar nella lista dei candidati per liberare lo slot extra-UE necessario per iscrivere Dodò. Sul cileno si è fatta avanti la Sampdoria, destinazione che comunque non stuzzica il classe ’94 che, a parità di condizioni, preferisce l’estero. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere Aleksa Terzic a liberare lo slot extra posto. Il terzino classe ’99 è quello con maggiore possibilità di essere piazzato altrove. La dirigenza viola sta sondando il mercato in Germania.