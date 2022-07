Di Marzio: “Dragowski-Fiorentina: è finita. Sbloccata la trattativa con lo Spezia, siamo ai dettagli”

Sembra ormai essersi sciolto l’intreccio per quanto riguarda le porte di Spezia e Lazio. Lo Spezia ha sbloccato la trattativa con la Fiorentina per il passaggio di Dragowski in Liguria, liberando quindi Ivan Provedel, portiere scelto dalla Lazio per affiancare Maximiano. Entambe le trattative sono ormai in dirittura d’arrivo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.