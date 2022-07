Fratini rivela: “Milan pensa a Sottil come vice-Leao. Profilo ideale per i rossoneri: è la classica punta esterna”

Intervenuto ai microfoni di Calcio Totale Estate su Rai2, l’intermediario di mercato, Michele Fratini, ha parlato di Riccardo Sottil in orbita Milan come vice Leao: “Il Milan vuol rinforzare gli esterni di attacco. La Fiorentina ha un calciatore che rappresenta l’esterno puro: Riccardo Sottil, classe ’99, la classica punta esterna. Rapido nel breve, incisivo anche negli ultimi 20 metri, magari un po’ altalenante ma per allungare la coperta è un profilo che potrebbe far comodo ai rossoneri. Profilo ideale per il vice-Leao”.