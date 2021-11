Dal centro sportivo, Gonzalez sta bene, Pulgar e Kokorin non si allenano. Fuori contro il Milan

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sono notizie sia positive che negative per Vincenzo Italiano in vista della partita di sabato contro il Milan. Nico Gonzalez è regolarmente con il gruppo ed è in buone condizioni, anche se resta difficile il suo utilizzo dal primo minuto. Diverse le notizie per Pulgar e Kokorin, i due giocatori viola lavorano sempre a parte, molto probabilmente non faranno parte dei convocati.