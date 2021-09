Pulgar ha recuperato dal suo risentimento muscolare, il quale l’aveva tenuto fuori dalla sfida contro l’Inter. Il cileno sarà in ballottaggio per un posto dal 1′ con Torreira. Venuti invece lavora ancora a parte. In attacco Sottil dovrebbe sostituire Gonzalez. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

