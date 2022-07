Ceccarini annuncia: “Fiorentina, trattativa in corso per la cessione di Pulgar al Flamengo”

La Fiorentina tratta la cessione di Erick Pulgar con il Flamengo. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini, sarebbe in corso una trattativa tra il club viola ed i brasiliano rubronegro. Una notizia importante sul fronte Dodo, poiché la cessione di un calciatore extracomunitario, in questo caso in Brasile, sbloccherebbe l’arrivo del terzino dello Shakhtar.