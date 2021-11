Erick Pulgar è ormai fuori da un mese, domani ci sarà ancora una volta in cabina di regia Torreira. Terracciano verrà confermato in porta, Dragowski non sta ancora perfettamente. Saponara dovrebbe partire dal 1’, Gonzalez invece potrebbe entrare a gara in corso. Lo scrive La Nazione.

