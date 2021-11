Sconcerti: “La Fiorentina dipende da Vlahovic. Europa? Dobbiamo sperare ed avere fede”

Mario Sconcerti , ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport , trasmissione di Radio Bruno , per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di sabato contro l’ Empoli . Ecco le sue parole:

“La vittoria contro il Milan davvero inaspettata. Anche prima di Madrid si sapeva il potenziale dei rossoneri, una vittoria davvero importante”.

EUROPA “Io non penso all’Europa, mi diverte giocare cosi e poi vediamo. Ci sono molte squadre come noi, quindi non c’è niente di logico. Possiamo solo sperare e avere fede”.

EMPOLI “Ne abbiamo vinte tante di partite del genere. La Fiorentina sabato giocherà quasi in casa e il pubblico per la Fiorentina è fondamentale. I dati parlano chiaro, Vlahovic ha segnato il 50% dei gol della Fiorentina, siamo quindi dipendenti da un giocatore”

BERARDI-IKONE “Io avrei offerto 22-23 milioni, ma secondo me la Fiorentina non è convinta di comprarlo. Detto ciò ti farebbe fare un salto di qualità a tutta la squadra. Ikone non l’ho mai visto, ma certo un giocatore che viene dalla Francia è abbastanza rischioso”.

CENTROCAMPO “Torreira è un ottimo giocatore ma non è di qualità, Bonaventura è l’unico centrocampista viola con qualità anche se quest’anno mi sembra più timido. Noi abbiamo bisogno di giocatori che palleggino”.

VLAHOVIC “La Juventus vuole Vlahovic ma non so se riuscirà a prenderlo anche se Commisso non può fare nulla per impedirlo. Non mi interessa chi lo comprerà, l’importante è ottenere più soldi. Spero che lui non abbia già un accordo con un’altra squadra, sennò sarà una situazione scomoda per la Fiorentina. Kulusevski? È un giocatore importante, ma al posto di Vlahovic servirebbe un centroavanti di 20 gol”.

