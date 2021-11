Amoroso: “Empoli? La Fiorentina non è avvantaggiata. Vlahovic e Pinamonti le chiavi della partita”

Christian Amoroso, ex centrocampista Viola, ha rilasciato un intervista ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sabato sarà una partita molto bella tra due squadre che sanno giocare a calcio. Sicuramente la Fiorentina è favorita ma attenzione all’Empoli. Anche se l’Empoli fatica in casa, la Fiorentina non sarà avvantaggiata. Un derby è sempre un derby. La chiave tattica del match sarà sicuramente a centrocampo, quindi li sarà curioso capire come i viola andranno a prendere il mediano dell’Empoli senza rischiare troppo. Vlahovic e Pinamonti sono i giocatori più importanti e incideranno più di tutti. La Fiorentina mi sta piacendo, non mi aspettavo questo impatto da parte di Italiano. Dell’Empoli mi ha stupito la serenità dell’allenatore e il loro desiderio di passare sempre dal gioco”.

