Pulgar vicino al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Cosi Amrabat resta alla Fiorentina

Niente Tottenham per Sofyan Amrabat: il centrocampista della Fiorentina sembrava ormai vicino a rinforzare la squadra di Conte, salvo poi dover fare i conti con il dietrofront di questi ultimi e l’assalto a Rodrigo Bentancur della Juventus, ormai di fatto concluso. Questo ha portato la società viola a forzare l’addio di Erick Pulgar, ad un passo dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Così facendo sarebbe perciò il marocchino, fresco di eliminazione in Coppa d’Africa, il vice di Torreira in rosa, salvo colpi di mercato last-minute oggi non nell’aria. Lo riporta TMW

