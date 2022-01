Galatasaray e Marsiglia vogliono Pulgar, può lasciare subito la Fiorentina. Turchi in vantaggio

Il centrocampista Erick Pulgar ha due pretendenti sul mercato: il Galatasaray e il Marsiglia puntano il calciatore della Fiorentina. Il cileno ha trovato soltanto otto presenze quest’anno con la maglia viola e il suo futuro è incerto. Poche presenze con Vincenzo Italiano, ora l’interesse concreto di due club esteri: Erick Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina. Sull’ex centrocampista del Bologna ci sono il Galatasaray e il Marsiglia. In questo momento, il club turco è la pista più concreta. Per quanto riguarda il club francese, invece, si pensa al cileno classe 1994 in caso di uscita di Boubacar Kamara, su cui c’è l’Atletico Madrid che spinge per portarlo in Liga. Lo scrive Gianluca Di Marzio

