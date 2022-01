Corriere Fiorentino svela: “La Juventus voleva portare Vlahovic a Torino in ambulanza”

Dusan Vlahovic rischia la denuncia per interruzione della quarantena. La Asl di Firenze aveva imposto a lui e Saponara (positivi da sabato 22 gennaio), un isolamento di 7 giorni, che il serbo ha interrotto precocemente.

La Juventus aveva chiesto una consulenza alla Asl di Torino e si era detta disposta a far viaggiare il bomber (negativo al tampone) anche in ambulanza. L’ultima parola però doveva spettare alla Asl di competenza territoriale, quella di Firenze. I rischi per Vlahovic comunque sono minimi, secondo il Corriere Fiorentino, al massimo, pagherà una multa da 400 euro.

