Verso il Sassuolo: Dragowski e Pulgar indisponibili, Castrovilli tornerà tra i convocati

Domani in campo Italiano rimetterà diversi titolari lasciati a riposo contro il Benevento. Nella lista dei convocati dovrebbero esserci Nastasic, Castrovilli e Saponara. Gli unici due calciatori indisponibili per la sfida contro il Sassuolo saranno Dragowski, non ancora al 100%, e Pulgar, che sta facendo un lavoro differenziato. Lo scrive La Nazione.

