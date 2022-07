Nazione, Dodò nei prossimi giorni in maglia viola: Pulgar libera un posto da extracomunitario 

Dodò c’è. E nelle prossime ore, meglio nei prossimi giorni, indosserà la sua prima maglia viola. Operazione pesante in termini economici (18 milioni complessivi, ingaggio escluso) che la Fiorentina – per regolamento – dovrà collegare alla cessione di Pulgar. L’addio del cileno è infatti la mossa indispensabile per liberare un posto nelle caselle degli extracomunitari tesserabili dal club viola. Dunque Dodò-Pulgar è la doppia mossa con cui andrà ad aprirsi la settimana del mercato della Fiorentina, poi è prevedile un fase di ’calma piatta’. Il che non significa che Barone e Pradè non siano in movimento. Lo scrive La Nazione.

