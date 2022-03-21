Dalla Turchia, Pulgar non gioca nemmeno un minuto da 4 partite. Fiorentina infuriata col Galatasaray

La Fiorentina aveva mandato Pulgar in prestito secco per rilanciarlo, ma il centrocampista non trova spazio in Turchia

Come sottolinea il media turco takvim.com, Pulgar ha fin qui raccolto solamente 4 presenze con il Galatasaray per un totale di soli 138 minuti giocati. Non solo, il giocatore in prestito dalla Fiorentina non ha disputato neppure un minuto nelle ultime 4 uscite ufficiali. La Fiorentina, dal canto suo, è particolarmente delusa dello scarsissimo impiego fatto del calciatore di proprietà dei Viola. Pulgar è infatti in Turchia in prestito secco e tornerà certamente e Firenze a giugno. I vertici gigliati hanno anche espresso il proprio malumore alla società di Istanbul.

L'INTER PROTESTA PER L'ARBITRAGGIO CONTRO LA FIORENTINA

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