Pulgar scontento, ha giocato solo 79 minuti in un mese al Galatasaray. In estate va al Marsiglia?

Pulgar scontento dalla prima parte della sua esperienza in Turchia, starebbe valutando con attenzione il suo futuro.

Non sembra procedere nel migliore dei modi la nuova avventura in Turchia tra le fila del Galatasaray per Nico Pulgar. L'ex centrocampista della Fiorentina, visibilmente scontebto e dubbioso sul da farsi, ha beneficiato fino ad ora di un modestissimo minutaggio, pari ad appena 79 minuti tra tutte le competizioni. Anche per questo, si apprende dalla Francia, Il Marsiglia di Sampaoli, che già aveva allenato l'ex viola al tempo in cui era commissario tecnico del Cile, sarebbe intenzionato a portarlo in Ligue 1 già dalla prossima estate, ritentando un'operazione che, ad onor del vero, aveva cercato di imbastire anche nella scorsa finestra di calciomercato. A Gennaio, la società viola lo ha ceduto ai turchi di Istanbul, ma Per Pulgar, quella di vestire il rosso arancio rischia di rivelarsi una scelta sbagliata.

CECCARINI: ''BERARDI OPZIONE NON PIU' PRATICABILE, LA FIORENTINA HA PREFERITO IKONE' PER L'ETA'

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