Ceccarini: ''Berardi opzione non più praticabile, la Fiorentina ha preferito ikonè per l'età''

Nicolò Ceccarini sembra voler mettere la parola fine al (quasi) amore sbocciato tra la Fiorentina e Domenico Berardi.

Il noto giornalista esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, è ritornato sulla ben nota querelle di calciomercato che ha ''rischiato'' di portare Domenico Berardi a vestire la maglie della Fiorentina.

Secondo la ricostruzione di Ceccarini, la viola avrebbe optato su Ikonè convinta dalla carta d'identità del calciatore ivoriano, di quattro anni più giovane rispetto al fantasista azzurro. Queste le sue parole:

''Non credo sia un'operazione ripresentabile per la Fiorentina. I viola hanno già avuto le loro occasioni per due volte. La scorsa estate e a gennaio".

Nel ruolo di Berardi, la Fiorentina ha scelto di prendere un giocatore più giovane come Ikonè. Se dovesse lasciare Sassuolo la prossima estate non credo che si ripresenterà l’occasione Berardi per la Fiorentina".

DE MAGISTRIS: ''NON AVREI CHIAMATO BATISTUTA PER IL NUOVO FRANCHI, FATTO SOLO PER AVERE PUBBLICITA'

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