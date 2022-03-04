De Magistris: "Non avrei chiamato Batistuta per il nuovo Franchi, fatto solo per avere pubblicità"

Gianni De Magistris ha parlato e commentato la scelta dell'amministrazione comunale di Firenze per la presentazione del nuovo stadio Franchi

Il campione di pallanuoto Gianni De Magistris, fiorentino e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della presentazione del nuovo stadio Franchi che ci sarà lunedi con la presenza d'eccezione di Gabriel Batistuta, insieme con Antognoni e Joe Barone, le parole di De Magistris:

"Per la presentazione del nuova stadio Franchi Batistuta non sarà venuto a spese sue a Firenze, c’erano tanti che sarebbero potuto venire al suo posto leggende della Fiorentina, si è andato a cercare il personaggio che ti porta pubblicità. Non sono favorevole perché essendo a Campo di Marte sai quando inizi e non sai quando finisci. Io sono sempre stato per lo stadio a Firenze, a questo punto però, visto che il mondo va avanti, sarà una città immensa, perché ci stiamo allargando, potevamo farlo a Campi a Scandicci, cosi se lo faccio faccio un gioiello"

LE VERGOGNOSE PAROLE DEL DIRETTORE DI TUTTO JUVE

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