Notizie Gianni De Magistris Fiorentina

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De Magistris: "La Fiorentina è stregata. Se non corre sono guai, serve un lavaggio del cervello"

04 dicembre 2025 12:12

De Magistris: "Non avrei chiamato Batistuta per il nuovo Franchi, fatto solo per avere pubblicità"

04 marzo 2022 15:22

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Sett. 49
Sett. 9