Dai campini, Pulgar favorito su Torreira, in difesa Igor in vantaggio su Quarta e Nastasic

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, ci sarebbero sostanzialmente due dubbi di formazione in casa Fiorentina per la partita di domani contro il Napoli. Il primo riguarda il difensore centrale che deve affiancare Milenkovic, con Igor in questo momento favorito su Martinez Quarta e Nastasic. A centrocampo duello tra Torreira e Pulgar per la maglia da titolare, ma come racconta Radio Bruno, è Pulgar favorito rispetto a Torreira. Sul resto della squadra pochi dubbi, Duncan titolare a centrocampo e il tridente formato da Callejon, Vlahovic e Nico Gonzalez.

LA CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO