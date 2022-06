La prossima missione della Fiorentina, vendere o dare come giocatore di scambio Pulgar

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha cercato di fare il punto sui vari giocatori in prestito, che tra poche settimane torneranno alla Fiorentina: saranno ben 19 i giocatori che torneranno a Firenze, in pochi resteranno in organico, molti saranno probabilmente potranno essere utilizzati come contropartite tecniche in fase di calciomercato. Uno dei big che rientrerà è Erick Pulgar, che lasciò Firenze per andare a giocare al Galatasaray alla ricerca di continuità, toppando malamente anche nella SuperLig turca.

La situazione del cileno adesso, nonostante l’affaire Torreira, non è cambiata di una virgola e difficilmente Vincenzo Italiano deciderà di trattenerlo. La palla passa in mano al direttore sportivo Daniele Pradè, che adesso dovrà trovare una soluzione adeguata per Pulgar: ancora in prestito oppure a titolo definitivo, quest’estate Pulgar lascerà la Fiorentina. Lo scrive calciomercato.com

