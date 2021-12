Infortunio Pulgar, niente di grave: sarà out contro il Sassuolo, in dubbio per il Verona

La paura è stata tanta, ma ieri in diversi hanno tirato un sospiro di sollievo a cominciare da Erick Pulgar. La gran botta alla caviglia rimediata con il Benevento quasi due mesi dopo, proprio nel giorno del suo ritorno in campo. Forte contusione peraltro al piede che a metà ottobre le aveva costretto allo stop. Le sue condizioni saranno valutate con attenzione. Pare difficile che possa essere a disposizione già in vista della sfida con il Sassuolo, si dovrà valutare l’opportunità di portarlo a Verona. Torreira è pronto a fare gli straordinari. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, DRAGOWSKI-AMRABAT VIA DALLA FIORENTINA? NAPOLI, IDEA DOPPIO COLPO GIÀ A GENNAIO