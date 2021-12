Nazione, Dragowski-Amrabat via dalla Fiorentina? Napoli, idea doppio colpo già a gennaio

Su Amrabat potrebbe esserci il Napoli di Spalletti, il marocchino è in uscita dalla Fiorentina, il suo costo è di 17 milioni. Non se lo può permettere il Torino che lo segue da tempo. Inoltre una soluzione per la porta potrebbe essere quella di Dragowski, nessuna mossa per il momento. Lo scrive La Nazione.

