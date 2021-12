Lite tra Barone e Marotta all’assemblea di Lega. L’interista ha chiesto il motivo degli attacchi viola

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia ci sarebbe stato un duro scontro oggi nell’assemblea di Lega Calcio tra l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. La notizia è confermata anche da FcInternews che riporta:

“Acceso botta e risposta durante l’assemblea di Lega di Serie A che è andata in scena oggi a Milano. Da una parte Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, dall’altra Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. C’è stato uno scontro verbale tra i due dirigenti. L’ad dell’Inter ha chiesto spiegazioni al dirigente della Fiorentina sui continui attacchi al club di Zhang per la regolarità dello scudetto conquistato lo scorso campionato e in particolare sul pagamento degli stipendi. C’è stato dunque questo botta e risposta, tra Marotta e Barone, poi la situazione è immediatamente rientrata e l’assemblea è proseguita.”

Scazzo piuttosto pesante tra Marotta e Barone oggi all’inizio dell’assemblea di @SerieA. L’ad dell’@Inter ha chiesto spiegazioni al dirigente della @acffiorentina sui continui attacchi al club di Zhang per la regolarità dello scudetto conquistato lo scorso campionato. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) December 16, 2021

