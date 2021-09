Oggi i Nazionali sudamericani rientrano: Quarta, Gonzalez e Pulgar si uniranno al gruppo a Bergamo

Oggi è il giorno del ritorno in Italia di Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar dopo gli impegni della notte appena trascorsa con le rispettive Nazionali: si aggregheranno alla squadra direttamente a Bergamo per le valutazioni del caso che il tecnico viola farà in sinergia con preparatori atletici e staff medico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

