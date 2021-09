CorSport, Torreira pronto al debutto. Nastasic e Odriozola ballottaggio con Igor e Venuti

Rifinitura e poi nel tardo pomeriggio a Bergamo in treno: Vincenzo Italiano oggi tirerà le somme degli allenamenti svolti in questi giorni, con un gruppo che deve ancora ritrovare tutti i suoi elementi. Venuti e Odriozola a destra, Igor e Nastasic al centro si giocano i due posti per completare la linea insieme a Milenkovic. Attesissimo il debutto di Torreira a centrocampo dove ci saranno Bonaventura e Castrovilli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, VENUTI: “VOGLIO GIOCARE TITOLARE. VLAHOVIC NON HA PAURA DEL PARAGONE CON BATISTUTA. SPERO NEL RINNOVO”