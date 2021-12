Pulgar ha rischiato la rottura del tendine d’Achille: scongiurato il peggio, torna nel 2022

Dopo il grande spavento, ieri è cresciuto l’ottimismo nei confronti dell’infortunio subito da Erick Pulgar contro il Benevento. A caldo sia Pulgar che lo staff medico della Fiorentina avevano temuto il peggio. Viste le grida di dolore, la richiesta immediata di intervento e le lacrime. Qualcuno temeva per il tendine d’Achille, sospiro di sollievo per il calciatore dopo i primi responsi. Nei prossimi giorni farà ulteriori esami, ma quasi sicuramente tornerà in campo nel 2022. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

