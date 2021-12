Verso il Bologna, Pulgar è tornato in gruppo, ma non solo lui. Gonzalez in lizza per una maglia dal 1′

Buone notizie per Italiano in vista del Bologna. Erick Pulgar dopo un mese di stop è tornato a lavorare in gruppo. L’infortunio ormai è alle spalle. In gruppo anche Benassi, fermo per problemi alla schiena e Dragowski. Ballottaggio con Terracciano. A Bologna Gonzalez corre per una maglia da titolare. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “VLAHOVIC, CHI LO VUOLE DOVRÀ PAGARE 10 MILIONI DI COMMISSIONI. DIFFICILE L’ADDIO A GENNAIO”