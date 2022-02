Già bufera su Pulgar al Galatasaray, prima la foto con un tifoso senza mascherina poi l’infortunio

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Erick Pulgar al Galatasaray, prima la foto in albergo con un tifoso pubblicata sui social e che è stato molto criticata dai tifosi turchi poichè il tifoso era senza mascherina e in una zona dove non ci sarebbero potuti essere altri contatti. Poi l’infortunio del giocatore in prestito dalla Fiorentina, lo ha annunciato il tecnico del Galatasaray Torrent che ha detto: “Pulgar ha un problema ala caviglia, per questo motivo non ci sarà nella prossima partita dal primo minuto”.

FREULER PENSA SUBITO ALLA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA