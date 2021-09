Pulgar e Venuti erano indisponibili per la partita contro l’Inter al Franchi. Ieri non si sono allenamenti ma puntano al recupero per la sfida di domenica contro l’Udinese. Martinez Quarta invece si è allenato, ma ha lasciato poi la seduta per un taglio sulla sopracciglia. Lo scrive La Nazione.

