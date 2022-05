Dalla Turchia sicuri, il Galatasaray non riscatterà Pulgar che tornerà alla Fiorentina a fine anno

Non entusiasma il rendimento di Erik Pulgar al Galatasaray, lo riporta il sito turco Aksam che rivela come la dirigenza turca sembra tutt’altro che intenzionato a riscattare il centrocampista cileno, tanto da aver già messo Axel Witsel (in scadenza nel BVB) nel mirino per la prossima stagione per sostituire l’ex viola, che dunque farà ritorno a Firenze in attesa di conoscere la sua prossima destinazione.

DAL BRASILE SONO SICURI SU CABRAL