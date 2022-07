Da Genova: sondaggio Sampdoria per Pulgar. La cessione in Italia non sblocca lo slot per Dodò

La Sampdoria pensa ad Erick Pulgar. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Fiorentina è in cerca di acquirenti per il centrocampista cileno in modo tale da poter tesserare ufficialmente Dodò. Sulle tracce di Pulgar – si legge – non ci sarebbe solo il Flamengo, ma c’è anche Sampdoria che già fato un sondaggio per lui. Ricordiamo però che la cessione di un extracomunitario libera uno slot solamente se questo viene ceduto a titolo definitivo all’estero, viene svincolato oppure abbia acquisito un passaporto comunitario entro l’inizio della stagione 2022/2023. Tutti i trasferimenti entro i confini nazionali, dunque, non vanno ad influire sui posti extra-UE.