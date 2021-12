Verso Bologna: c’è Pulgar. Gonzalez e Dragowski tornano in gruppo, solo Castrovilli a parte

La Fiorentina continua a preparare il lunch match di domenica al Dall’Ara contro il Bologna. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Erick Pulgar tornerà a disposizione di mister Vincenzo Italiano, visto che ieri si è allenato in gruppo dopo tante sedute differenziate. Ricordiamo che il cileno non gioca da metà ottobre per via di una distorsione di secondo grado alla caviglia con interessamento capsulo-legamentoso. Il cileno, dunque, tornerà tra i convocati. Ma le buone notizie non finiscono qua, ieri ha lavorato in gruppo anche Nico Gonzalez, rimasto in panchina martedì sera per un piccolo problema al polpaccio. Ok anche Dragowski e Benassi. Solo Castrovilli e Nastasic hanno lavorato a parte.

