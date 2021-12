Radio Bruno, Pulgar ha recuperato, ci sarà a Verona. Dragowski torna a gennaio, Terzic titolare

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano buone notizie dal centro sportivo viola a due giorni dalla partita tra Verona e Fiorentina. Pulgar torna a disposizione dopo l’infortunio subito contro il Benevento in Coppa Italia, oggi si è allenato e dunque mercoledi sarà in panchina contro l’Hellas. Si rivede la luca in fondo al tunnel per Dragowski che dovrebbe tornare a gennaio a disposizione dopo 3 mesi di stop per infortunio. A sinistra, complice l’assenza di Biraghi squalificato, il suo posto dovrebbe prenderlo Terzic.

