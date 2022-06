Dal Brasile: Corinthians offre 1.5 milioni per Pulgar. Fiorentina vuole incassare 4 milioni

Il Corinthians si fa avanti per Erick Pulgar. Stando a quanto riportato dall’edizione brasiliana di Goal.com, nella giornata del 24 giugno, ieri, il club brasiliano ha formalizzato una proposta d’acquisto per il centrocampista cileno da 1,5 milioni di euro. La Fiorentina, però, vorrebbe incassare 4 milioni da un eventuale cessione del giocatore classe ’94. In più, Pulgar preferirebbe proseguire la sua carriera in Europa escludendo, per il momento, il Sud America.