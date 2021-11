Dal centro sportivo, Pulgar e Kokorin ancora a parte. Dragowski torna in gruppo, Nastasic out

La Fiorentina sta lavorando per affrontare sabato l’Empoli. Secondo Radio Bruno buone notizie per le condizioni di Dragowski, il polacco da ieri si allena in gruppo. Probabile la convocazione. È stato recuperato anche Benassi, dopo il problema alla schiena, Pulgar e Kokorin lavorano ancora a parte. Nastasic invece dovrà star fuori ancora qualche settimana.

